//ASTON MARTIN LAGONDA, UN SUV A ZERO EMISSIONI PER IL 2021

Dopo aver presentato la”Vision Concept” al Salone di Ginevra del 2018, Aston Martin Lagonda ha confermato i piani di produzione del suo primo Suv a zero emissioni. Il Suv Lagonda sarà svelato nel 2021 e sarà mosso da un powertrain a emissioni zero pur mantenendo tutte le caratteristiche di lusso e qualità del brand inglese. Il suo debutto segnerà un’evoluzione del design language Aston Martin visto per la prima volta con la “Vision Concept”e sarà equipaggiato con tutte le tecnologie del prossimo futuro. «Il Suv Lagonda manterrà l’audacia della Vision Concept», ha dichiarato Marek Reichman, Chief Creative Officer di Aston Martin EVP. «Lagonda è un marchio di lusso, ma è anche uno radicato nella tecnologia. Si guiderà come nessun altro Suv in produzione e il suo design sarà un punto di riferimento per le automobili da sogno del futuro».