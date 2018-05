//CONCORSO D’ELEGANZA VILLA D’ESTE 2018, HOLLYWOOD ON THE LAKE

Ispirati dal tema di quest’anno, “Hollywood on the Lake”, BMW Group Classic e Grand Hotel Villa d’Este presentano, dal 25 al 27 maggio 2018, il Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2018. Saranno 51 le automobili e 30 tra motocicli e sidecar che competeranno nel tradizionale concorso di bellezza più esclusivo al mondo dedicato ai veicoli storici. All’interno del concorso, sono previste categorie di valutazione aggiuntive per prototipi e concept car, testimonianza del forte legame tra tradizione e orientamento al futuro. Come ogni anno verrà anche assegnato il trofeo Auto & Design, dedicato alla vettura in gara dal design più emozionante.