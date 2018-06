//BYTON K-BYTE CONCEPT, PREMIUM SEDAN DEL FUTURO

Byton ha anche svelato la sua strategia di denominazione delle vetture e userebbe il termine “Byte” per etichettare la sua serie di prodotti costruiti tutti su un’unica piattaforma condivisa. La strategia di denominazione è derivata dal marchio della società Byton, che sta per “Bytes on Wheels”. Poiché “Byte” è l’unità di misura fondamentale per i dati in informatica, questa strategia di denominazione simboleggia la potenza digitale delle offerte del brand e la visione ispiratrice del marchio per una vita connessa alla mobilità.