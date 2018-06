//FAW J7, 20 MILA KM PER TORNARE ALL’ITALDESIGN

«Questo viaggio ci riempie d’orgoglio e siamo davvero felici che siano tornati a trovarci. Il livello qualitativo di questo mezzo è altissimo, l’unica differenza con i prodotti europei o americani è la targa che, ovviamente è cinese», ha detto sorridendo Joerg Astalosch, CEO di Italdesign, durante l’incontro con la stampa organizzato in occasione dell’arrivo del team cinese. «È sempre una grande emozione vedere concretizzate le proprie idee, che nel frattempo si sono trasformate in un oggetto vero e funzionante. Che siano automobili di serie, super sportive o, come in questo caso, mezzi imponenti come un TIR, per un designer e per l’intero team che ha lavorato sul progetto il fatto che i camion siano arrivati qui dopo un viaggio di mesi e migliaia di km è un’enorme soddisfazione», ha dichiarato Filippo Perini, capo del design di Italdesign.