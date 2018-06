//METAMORPHOSIS, SPORT UTILITY BIKE DI PININFARINA

De Rosa e Pininfarina presentano la prima Sport Utility Bike. Un corpo dalle forme dinamiche come le più sportive auto Pininfarina. Un telaio in carbonio monoscocca inner mold, leggero e adatto alle performance. Un cambio composto dal gruppo Shimano Alfine 8 Speed. Ruote in alluminio ad alto profilo da 40mm, che ne assicurano comfort senza trascurarne la velocità di scorrimento. Ma soprattutto la grande versatilità di una bicicletta capace di interpretare le esigenze della vita contemporanea. Metamorphosis è in grado di trasformarsi da urban a gravel bike scegliendo due opzioni di allestimento. Con la sella ed il manubrio Comfort viene assicurata la massima comodità negli sposamenti urbani. Si trasforma poi in una performante gravel bike sostituendo i medesimi assetti con la loro versione Sport.