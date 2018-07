//AUDI Q3, POTENZA E FASCINO

Carattere sportivo, linee tese ed elementi dalla conformazione tridimensionale: l’abitacolo riprende il design degli esterni e presenta marcate affinità con i modelli Audi di categoria superiore. La plancia si sviluppa su due livelli: la parte superiore integra le bocchette d’aerazione, quella inferiore la grande superficie ottagonale in look Black Panel. Si tratta di una variazione sul tema del single frame e viene incorniciata da un ampio listello cromato. La modanatura in nero lucido accoglie l’elemento centrale del nuovo concept di azionamento dei comandi: il display MMI touch. Analogamente alla sottostante unità di comando del climatizzatore, lo schermo è orientato verso il conducente con un angolo di 10 gradi. A sinistra del volante, si integrano nel Black Panel i pulsanti per la gestione delle funzioni d’illuminazione che sostituiscono la manopola in dotazione al modello precedente.