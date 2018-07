//BREMBO FESTEGGIA NISSAN E ITALDESIGN CON UNA PINZA SPECIALE

A Goodwood, in occasione della presentazione della nuova Nissan GT-R50 by Italdesign, Brembo ha introdotto per la prima volta una pinza freno rossa, un colore creato esclusivamente per questo bolide. Questa particolare nuance di rosso è sinonimo di alte prestazioni e contribuisce a sottolineare le caratteristiche di questo prototipo dotato di pinze Brembo. Introdotto 25 anni fa da Brembo, l’uso del colore rafforza il carattere della vettura equipaggiata, come nel caso della nuova Nissan GT-R50 by Italdesign, in cui viene ulteriormente accentuata la sua linea aggressiva, grazie anche a cerchi in lega sempre più aperti, che mostrano più facilmente l’impianto frenante e le sue componenti. L’azienda italiana, ha conferito una dignità estetica al prodotto, attraverso una cura dell’elemento “forma” e dell’elemento colore, cosa mai realizzata sino a quel momento.