//MINI E, ECCO I PRIMI BOZZETTI

Mini ha rilasciato una serie di bozzetti che mostrano in anteprima alcuni particolari del primo modello completamente elettrico del marchio. Il progetto pilota Mini E, concepito esattamente dieci anni f, rappresenta la prossima fase dell’elettrificazione di Mini e riflette quindi la strategia Number One> Next del gruppo bavarese. «Il nostro è un marchio dalla forte connotazione urbana e una vettura completamente elettrica è il passo successivo più naturale per guardare al futuro», afferma Oliver Heilmer, responsabile del design Mini. «Questi primi bozzetti delineano la nostra visione di un design autentico e che crea un ponte tra la storia del marchio e il suo futuro elettrico».