//VINFAST, UNA BERLINA E UN SUV AL SALONE DI PARIGI 2018

VinFast, sta sviluppando un’offerta di vetture che verranno prodotte in uno stabilimento di produzione all’avanguardia situato nel nord del Vietnam. Le prime automobili, un Suv e una berlina, entrambe sviluppate da Pininfarina, saranno presentate in anteprima mondiale al Salone dell’automobile di Parigi 2018. Cuore vietnamita, design italiano e tecnologia tedesca si fondono in questi due modelli sviluppati secondo standard internazionali, sulla base dei risultati di una votazione in cui i vietnamiti hanno potuto indicare il loro design preferito fra una serie di opzioni presentate a ottobre 2017.