//AUDI PB18 E-TRON, SUPERCAR DEL FUTURO

Sin dal primo sguardo, l’Audi PB18 e-tron denota una spiccata affinità con un’altra spettacolare concept del Marchio, Audi Aicon. Non solo per i caratterizzanti elementi di design, in primis i cristalli laterali a inclinazione differenziata nella parte superiore e gli ampi passaruota, quant’anche per la trazione elettrica e l’adozione di accumulatori allo stato solido. Se Aicon nasce quale veicolo di lusso a guida autonoma per le lunghe percorrenze, un vero e proprio “business jet” su ruote, i progettisti Audi hanno ideato la PB18 e-tron quale autentica supercar per l’utilizzo in pista e su strada. Dinamismo ed emozione sono le parole d’ordine nell’identificare la vettura. Obiettivi quali la potenza del sistema propulsivo, la tenuta di strada e l’ergonomia concorrono a definire ogni dettaglio. L’orientamento dell’abitacolo al conducente raggiunge una nuova dimensione.