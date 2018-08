//MERCEDES-BENZ VISION EQ SILVER ARROW, PROGRESSIVE LUXURY

Anche all’interno ritroviamo le caratteristiche stilistiche ispirate dal concetto di Progressive Luxury. L’obiettivo è stato quello di combinare un fascino estetico senza tempo con alcune visioni futuristiche. Il cockpit del guidatore, ripiegandosi in avanti, offre una vista degli interni che stupisce per l’ampiezza. Materiali classici e moderni danno vita a un contrasto particolare. Da un lato sono stati utilizzati materiali tradizionali di alta qualità, come la pelle marrone dei sedili e sul volante, l’alluminio lucidato presente in tutto l’interno e il legno massello di noce con gessature di conifera più scure che ricopre il pavimento. Questi elementi ricordano le storiche auto da corsa dell’era Silver Arrow e convivono con soluzioni moderne e altamente tecnologiche come la grande superficie di proiezione per lo schermo panoramico e le nuove soluzioni pensate per aumentare l’esperienza dell’utente, come l’opzione di gara virtuale, che rappresentano il carattere tipicamente visionario dell’EQ. Contrasti che generano una fusione intenzionale tra passato e futuro.