//SAIC DESIGN CHALLENGE: ECCO I VINCITORI

I candidati potevano scegliere tra uno dei seguenti temi di progettazione: un veicolo elettrico di lusso basato su una piattaforma elettrica, proprio come la nuova ammiraglia che Roewe presenterà nel 2025, o un veicolo elettrico ad alte prestazioni per il marchio Mg. Ai candidati è stato chiesto di progettare le proprie auto per il 2025, in base alla loro comprensione e al giudizio sulle future tendenze del design automobilistico.