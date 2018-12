//ŠKODA SCALA, NUOVO LINGUAGGIO STILISTICO

Forte di una nuova personalità, nuove tecnologie e un nuovo nome, Škoda Scala ridefinisce l’offerta del Marchio boemo tra le auto compatte. La berlina a cinque porte combina un nuovo linguaggio estetico a un elevato grado di funzionalità e a innovative soluzioni di connettività. Per la prima volta, Scala implementa in modo emozionale e autentico un’importante evoluzione del linguaggio stilistico del marchio. È infatti la prima auto di serie del brand in Europa a fregiarsi del nome Škoda a singole lettere sul portellone, al posto del tradizionale logo.