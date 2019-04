//INFINITI QS: PRONTA PER SHANGHAI

Infiniti svela a Shanghai 2019 la QS, un nuovo concept di berlina sportiva basato sull’architettura modulabile sviluppata per accogliere propulsori elettrici. Il prototipo offre una nuova prospettiva sullle forme che avranno le berline sportive del marchio nella prossima era dell’elettrificazione e anticipa un modello di prossima produzione.

La Infiniti Qs Inspiration conferma il nuovo linguaggio formale per i suoi veicoli elettrificati, ispirati all’arte e all’architettura moderna del Giappone. All’interno, l’abitacolo minimalista combina artigianalità e tecnica, e presenta due zone distinte: un abitacolo senza ingombri, progettato per coinvolgere il guidatore, e una zona passeggeri che sfrutta al meglio lo spazio interno generoso. Infiniti nel 1989 aveva svelato la Q45, una sedan con design, motore ed guidabilità all’avanguardia. Trent’anni dopo, il marchio propone una berlina che secondo quanto dichiarato dal costruttore si propone come altamente innovativa.