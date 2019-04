//MERCEDES GLB CONCEPT, FUNZIONALITA’ COMPATTA

Il mancorrente nero discende ad arco nei due punti di attacco e nella parte inferiore è montato in modo fisso un box per il tetto. Pneumatici off-road dal profilo massiccio sposano grintosi cerchi da 17 pollici, dal design bicolore. Per la loro conformazione, gli interni della Glb concept sono in linea con i nuovi modelli compatti del costruttore premium tedesco, cui si aggiungono particolari equipaggiamenti in pelle e speciali cuciture decorative. Per la prima volta a bordo di una vettura compatta di Mercedes-Benz, è presente una terza fila di sedili singoli supplementari, che possono essere abbassati a filo nel pianale del vano di carico, per ampliare il vano bagagli. Molto più di semplici strapuntini, possono ospitare comodamente persone di media statura.