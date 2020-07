Mole Urbana è declinata in tre versioni: la Small, lunga 3,2 metri, larga 1,49 ed alta 1,4, avrà due posti a sedere, la Medium, lunga 3,4 metri, larga 1,49 e alta 1,4, avrà un abitacolo per tre persone e infine la Large, 3,7 metri di lunghezza per 1,49 di larghezza e 1,20 di altezza che potrà anch’essa ospitare tre persone ma ha più spazio per i bagagli. I pacchi batteria sono modulabili e, a seconda della versione scelta, hanno un’autonomia che va da 75 a 150 chilometri per una velocità massima raggiungibile di 50 chilometri orari.