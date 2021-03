Jeep ha diffuso un nuovo rendering della Wrangler elettrica. La versione a zero emissioni del noto fuoristrada americano debutterà sotto forma di prototipo durante la prossima edizione del Moab Easter Jeep Safari che si svolgerà dal 28 marzo al 3 aprile prossimi nello Utah, Stati Uniti.

La vettura elettrica dovrebbe mantenere le proporzioni dell’attuale modello pur con modifiche specifiche di alcuni particolari date dalla natura a zero emissioni della vettura che, secondo quanto anticipato da Jeep, manterrà un classico schema di trazione integrale con differenziale, senza adottare quindi la soluzione a due motori, uno per ogni asse. Dall’immagine pubblicata si legge sul cofano la dicitura “Magneto” che dovrebbe essere riservata a questa versione elettrica. Il centro stile che ha curato il design della vettura non ha voluto rinunciare a vistose prese d’aria sul cofano e accessori dedicati all’offroad.