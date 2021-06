C’è tempo fino al 31 agosto per inviare i progetti e partecipare a “DRESS YOUR VISION – Alcantara is on board”, la competizione online organizzata da Auto&Design e Alcantara, aperta a studenti di transportation design e appassionati di car design, rigorosamente non professionisti e che abbiano compiuto 18 anni al momento dell’iscrizione.

I giovani creativi sono chiamati a ideare proposte di design per la mobilità del futuro che utilizzino il materiale Alcantara in modo innovativo. I progetti dovranno rispondere ai valori del brand Alcantara ed essere caricati sul sito dressyourvisioncontest.com, compilando la scheda di partecipazione.