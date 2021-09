Per mantenere il carattere del Bulli originale, come ricorda Rudlof, erano essenziali le quattro grandi ruote agli angoli e la linea di cintura che divideva il monovolume in due parti. Presto fatto: «Una striscia d’alluminio – spiega Gutbier – parte dai gruppi ottici anteriori e percorre la fiancata e delimita anche lo stacco del bicolore». Come già negli ultimi modelli il frontale è a sviluppo orizzontale: «La calandra – ancora Gutbier – è praticamente eliminata, perché il raffreddamento avviene in basso, e questo consente una bella pulizia di design. Soprattutto dà al veicolo, con il volto e gli occhi più alti, un aspetto amichevole, una specie di sorriso nella linea che unisce i due fari».