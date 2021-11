Guarda all’eredità del marchio

I primi studi, secondo un approccio di design avanzato, sono stati realizzati nel Regno Unito, dove i designer sono stati in grado di attingere maggiormente all’eredità del marchio MG e ai principi della “cultura di guida europea”, dominata dalla passione per i motori e dal ruolo importante che le auto sportive hanno avuto nella storia di questo continente. Lo sviluppo del design ha poi seguito due percorsi paralleli, da una parte quello della definizione degli esterni, portato avanti quasi interamente in Inghilterra dalla fase di sketching alla modellazione digitale e in scala, fino alla fase finale, durante la quale diversi membri del team britannico si sono recati a Shanghai per lavorare al fianco di quello cinese.