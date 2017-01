La nuova Opel Crossland X è destinata alle aree urbane per le sue dimensioni esterne contenute, nonostante ciò promette più spazio interno e versatilità rispetto alla Mokka X. Con una lunghezza di 4,21 metri il nuovo modello è più corto di 16 centimetri rispetto all’Astra ma la supera di 10 centimetri in altezza. In questo modo i passeggeri possono sfruttare la posizione di seduta rialzata che garantisce un’eccellente visibilità. Per incrementarla è disponibile il tetto panoramico in vetro a richiesta. Nella parte anteriore mette in evidenza la griglia con il logo del marchio, accompagnato da due ali cromate che lo collegano ai gruppi ottici anteriori, caratterizzati dalle caratteristiche luci Opel per la marcia diurna con Led a “doppia ala”, caratteristica grafica presente anche nei gruppi ottici posteriori. Il design orizzontale da una sensazione di maggior larghezza della vettura. Le linee laterali molto pulite e il “tetto sospeso”, che divide visivamente la parte inferiore del veicolo da quella superiore, allungano il modello e mettono in evidenza la spaziosità dell’abitacolo. Così come avviene per la Adam, modello altamente personalizzabile, è possibile ordinare un colore diverso per il tetto.