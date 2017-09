Ogni Cayenne monta di serie i proiettori a Led. Salendo di livello, si può scegliere il Porsche Dynamic Light System, caratterizzato da modalità come l’illuminazione in curva e la luce autostradale. Al top i nuovi fari anteriori a Led a matrice con PDLS Plus che grazie ad 84 diodi luminosi regolabili singolarmente, consentono di variare distribuzione e intensità della luce.