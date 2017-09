«Con la nuova T-Roc la Volkswagen ha creato un altro modello che dimostra un carattere forte. Contemporaneamente, con questo crossover proponiamo un design molto espressivo, quasi sfacciato. Questa componente emozionale lo rende empatico. La T-Roc si propone perciò come ideale per l’ambiente urbano, così come per le grandi avventure», ha detto Klaus Bischoff, responsabile del Design Volkswagen. «Per me la T-Roc è una pietra miliare, in quanto arricchisce il segmento con un suo stile completamente unico e sportivo», ha proseguito Bischoff.