//OPEL, UNA BUSSOLA PER LO STILE

Al centro della rinnovata identità visiva, strutturata su un’estrema puntualità di disegno ed esecuzione, spiccano i gruppi ottici a led completamente integrati, articolati come due sopracciglia dall’angolo superiore appuntito, che riprendono e conducono alle estreme conseguenze il family feeling già visibile sulle luci diurne attuali. A questi due riferimenti orizzontali si aggiungono due nervature verticali capaci di segnare decisamente il frontale, creando quattro punti d’attenzione come in una bussola.