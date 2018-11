BUICK ENSPIRE, ELEGANZA HI-TECH

Come creare uno spazio di mobilità che possa influenzare le emozioni di chi è a bordo, attraverso l’uso delle quasi infinite possibilità offerte da quattro capisaldi del futuro – un chiaro obiettivo strategico – che sono elettricità, intelligenza, connettività e compartecipazione. La risposta viene da Enspire, concept presentato con il marchio Buick ma in realtà progettato dal centro stile PATAC (sta per Pan Asia Technical Automotive Center) che è una joint-venture della cinese SAIC e della General Motors americana. Una Buick cinese, ha osservato qualcuno dopo la recente presentazione a Wuzhen: in realtà è la risposta congiunta alle aspettative di un futuro elettrico e, si presume, a guida autonoma. Ma anche, per la Buick, l’introduzione di un nuovo linguaggio formale che troverà riscontro nella sua produzione.