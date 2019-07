//TOYOTA APM, UN VEICOLO PER I GIOCHI OLIMPICI

Toyota ha annunciato che per sostenere i Giochi Olimpici e Paraolimpici di Tokyo 2020, sta sviluppando un nuovo prodotto speciale, l'”APM (Accessible People Mover)”, un veicolo per la mobilità durante lo svolgimento dei giochi. La vettura è veicolo elettrico per brevi distanze a bassa velocità adatto al trasporto di visitatori e personale all’interno di grandi spazi. L’APM offre una soluzione “last one one mile” che aiuta a trasportare il maggior numero possibile di persone, inclusi atleti e personale, nonché tutti i tipi di visitatori con particolari esigenze come anziani, persone con disabilità, donne in gravidanza e famiglie con bambini. Si prevede inoltre che parte della flotta di APM sarà utilizzata per sostenere le attività di soccorso in occasione di eventi durante l’estate. Toyota impiegherà circa 200 APM per sostenere il trasporto di visitatori e personale in varie strutture durante i Giochi Olimpici.