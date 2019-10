La futura Volvo XC40 completamente elettrica dimostra che il design delle Volvo può essere migliorato riducendo ulteriormente alcuni dettagli estetici, seguendo il principio stilistico “less is more”. L’arrivo delle auto elettriche costituisce uno dei più grandi cambiamenti nella storia dell’automobile. Per la prima volta in oltre un secolo, le auto si muoveranno senza motore a benzina o diesel e avranno una batteria sul pavimento, cambiando la conformazione degli interni. Ciò significa anche che le vetture non avranno più bisogno di tubi di scarico o di una grande griglia per il raffreddamento, mentre la rimozione di un motore a combustione interna crea più spazio per riporre ancora più spazio sotto il cofano anteriore.