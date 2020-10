Muscolosa, ma relativamente bassa, la Mégane eVision è aerodinamica, con grandi ruote più sottili di quelle solitamente montate su auto di queste dimensioni. La compattezza, gli sbalzi molto ridotti e il passo ampio la fanno assomigliare più a una berlina urbana. Il suo design rimanda anche al mondo delle coupé con lo spoiler integrato nella parte alta del cielo e la presenza del diffusore in alluminio sotto il paraurti. Il tetto di Mégane eVision si distingue per la tinta dorata Gold, che procede sfumando dal montante del parabrezza anteriore conferendogli un aspetto leggero e fluttuante. Il posteriore è ampliato dalla fascia luminosa dei fari che si estende per tutta la larghezza del veicolo inquadrando il logo Renault.