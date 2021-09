«Si tratta sempre di un grande lavoro di squadra e di affinamento continuo», osserva Lisa Reeves, capo dell’interior design Volvo, a proposito della collaborazione con il team UX nonché con il Color & Materials, di cui si è occupata Sara Erichsen Susnjar. Legno, lino, “wood wool”, cellulosa: i materiali sono di origine vegetale, come vuole la tendenza attuale – ma non è solo moda, i rivestimenti in tessuto al posto della pelle fanno risparmiare 4 kg di peso, precisa Page. Persino le modanature esterne sono realizzate con fibre di lino anziché di plastica. Anche questo è design scandinavo, che non si limita a minimalismo e tinte chiare, spiega Sara Erichsen Susnjar: «È calore, forma e funzione. Viviamo in prossimità della natura, per questo Volvo ha sempre usato materiali naturali. Il legno e il lino in particolare hanno un’impronta ecologica molto bassa, ma non ci fermiamo alle superfici, vogliamo disegnare ogni elemento in modo sostenibile». Il futuro non è solo questione di elettricità: la prima fonte di ispirazione per Volvo è la natura.

