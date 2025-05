Avvolti come in un “bozzolo”

Tuttavia, a differenza di questi, i letti delle nuove carrozze ÖBB sono avvolti in “bozzoli” (Pod) che risolvono il tema della privacy, pur introducendo potenziali criticità legate alla claustrofobia. La rigidità degli spazi, non consentendo riconfigurazioni per l’uso diurno, limita la possibilità di utilizzare i convogli su più turni, impattando sulla redditività del servizio.