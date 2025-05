Il marchio Corvette di General Motors svelerà quest’anno tre nuovi concept progettati per suscitare interesse per il futuro dell’icona delle auto sportive. Il primo dei tre ad essere rivelato scuote di proposito la visione tradizionale di ciò che dovrebbe essere una Corvette. Tanto per cominciare, è dotato di una trasmissione elettrica, ma ad essere più controverso è forse il fatto che non è stato creato in America, ma nel Regno Unito.