All’IAA Mobility di Monaco la cinese Great Wall Motor ha presentato due nuovi marchi, Wey e Ora, con cui ha intenzione di dare l’assalto ai mercati europei a partire dal prossimo anno. Wey è un brand premium che si concentrerà sulla produzione di vetture alto di gamma con motorizzazioni ibride e al salone tedesco ha presentato la Coffee 01, Suv di grosse dimensioni che punta all’eccellenza sotto ogni punto di vista.

Dell’auto colpisce prima di tutto lo stile. Ricercato ma mai sopra le righe e quindi, in un certo senso, piuttosto europeo. Il frontale è imponente, soprattutto per via della estesa mascherina con trama a mattoncini verticali cromati che riprendono lo stemma Wey, molto allungato. Per il resto, l’auto ha proporzioni equilibrate, con fiancata pulita (con tanto di maniglie a scomparsa) e tetto che scende verso il posteriore a donare dinamicità a un corpo vettura che raggiunge i 4,87 metri di lunghezza, per 1,96 di larghezza e 1,69 di altezza. Ben studiate anche le cromature, che sottolineano con efficacia la finestratura laterale, le protezioni inferiori e la forma delle prese d’aria.