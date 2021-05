Versatilità ed emozione

L’auto è pensata per soddisfare le esigenze di una famiglia, senza per questo rinunciare ad essere anche appagante alla vista e alla guida. La UNI-K, in sintesi, mira a coniugare versatilità ed emozioni: concetti chiave per i designer Changan, come spiega Chen Zheng, Chairman of Changan European Designing Center, COO and Spokesman of Chongqing Changan Automobile: «Che cosa significa UNI? Per noi UNI è sinonimo di pensiero indipendente, di capacità di rompere le regole e di usare l’immaginazione per esplorare nuove frontiere progettuali».