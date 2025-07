Torna l’uso dei pulsanti

In un ambiente caldo e raffinato il cruscotto curvo è di facile uso per chi guida, come lo sono alcuni pulsanti. «Non più tutto su un touch screen», sottolinea Loasby: «Alcune funzioni richiedono una manualità immediata: occhi sulla strada, mani sul volante. Soprattutto in Europa e in America è apprezzata una certa quantità di pulsanti».

(Articolo completo su A&D n. 273)