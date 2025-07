Punto di partenza: il package

Questo approccio innovativo è partito con un sondaggio globale per raccogliere i feedback dei clienti, categoria cui Calonaci – grande appassionato Jeep, guida la sua Wrangler quotidianamente e in escursioni offroad con la famiglia nel tempo libero – appartiene a pieno titolo. «Tutti ci chiedevano anzitutto più spazio a bordo e siamo ovviamente partiti dal package», spiega il designer italiano. «Grazie alla nuova piattaforma abbiamo esteso il passo di 159 millimetri mentre la lunghezza totale che è cresciuta solo di 144 mm, contenendo al massimo gli sbalzi come deve essere per ogni vera Jeep per garantire gli angoli tecnici in fuoristrada. Abbiamo così risposto alle richieste dei nostri clienti di avere più spazio per le gambe, per le spalle e nel bagagliaio, oltre ai vani portaoggetti della zona anteriore che passano da 14 a 34 litri».