“Cura dimagrante”

Per prima cosa i progettisti hanno optato per una cura dimagrante che ha portato 60 chilogrammi in meno sulla bilancia rispetto alla 296 GTB: «Questo è avvenuto seguendo due strade: largo utilizzo di materiali leggeri come carbonio e alluminio e massima diffusione delle appendici aerodinamiche», spiega Manzoni. Ecco allora che il carico verticale è di 435 kg totali a 250 km/h, il 20% in più rispetto alla 296 GTB e questo grazie anche a principi maturati nel mondo delle competizioni, e in particolare sulla 296 Challenge, in forma inedita per una vettura stradale.