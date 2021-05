Un centro stile giovane

Per la realizzazione del modello il team di design è partito dal foglio bianco grazie a un’inedita monoscocca in carbonio (la MCLA) in grado di ospitare un propulsore termico 3.0 V6, un motore elettrico e un pacco batterie da 7,4 kWh per percorrere circa 30 chilometri a zero emissioni senza dar voce ai 680 cavalli del powetrain. Per questa nuova supercar le matite dei giovani designer McLaren - l’età media del centro stile è di circa trent’anni - hanno seguito la strada dell’evoluzione dei canoni stilistici del costruttore inglese senza stravolgerli.