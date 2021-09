L’area intorno al propulsore costituisce poi ambito d’elezione per i riferimenti storici, dal coperchio trasparente con tassello longitudinale verniciato che evoca la 308 del 1975 fino, addirittura, alla struttura stessa dei passaruota, «modellati molto forti e caratteristici, dall’aspetto quasi estruso» in grado di citare direttamente la 250 Le Mans del 1963. Come già accaduto in altri lavori diretti da Manzoni, la rilettura del passato si amalgama tuttavia alla più avanzata delle impostazioni formali, fino a fondersi in un prodotto leggibile anche secondo una chiave unicamente odierna.