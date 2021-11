Il riconoscimento facciale

La ricerca del lusso si esprime anche, per esempio, nella piccola telecamera a raggi infrarossi collocata nel montante B, che fornisce il riconoscimento facciale nel nuovo rapporto auto-utente. O nella sfera di cristallo sulla consolle che non è soltanto un elemento estetico del design interni, ma è vista come mezzo per creare un rapporto emotivo fra il guidatore e l’auto: luce d’ambiente a motore spento, attivatore del cambio in modalità di guida. «Arte e perfezione», la definisce Lee: «Il calore dell’attenzione al passeggero». L’idea era di trasformare gli interni in un tranquillo rifugio dalla frenesia della vita quotidiana.