Interni solidi

Tale atletismo, secondo il designer, non si lascia peraltro diluire dalle molte componenti in comune con l’ultima Peugeot 308 (parabrezza, finestrini anteriori e lamierato del padiglione): «Sono elementi scelti insieme al team del Leone, perché si prestavano bene a entrambi i progetti». Il sentore tedesco torna prepotentemente a imporsi in un abitacolo in cui «i due schermi sulla plancia, quello del sistema d’infotainment e l’altro dedicato alla strumentazione, vengono separati da un interstizio di appena mezzo millimetro» grazie alla solidità della cornice, esibendo poi un cristallo esteso fino all’estremo margine disponibile e recuperando così un ulteriore spunto della GT X.