Materiali leggeri e sostenibili

I materiali degli interni sono stati scelti all’insegna della leggerezza e della sostenibilità, dalla lana Kvadrat a un tessuto in microfibra. Il fatto che questa vettura sia stata sviluppata in un lasso di tempo così breve durante la devastante pandemia di Covid ha rappresentato un trionfo assoluto del telelavoro in collaborazione tra Regno Unito, Svezia e Cina. «La pandemia avrebbe potuto vanificare questo sforzo, ma siamo stati in grado di fare delle design review», ha osservato Horbury.

(Articolo completo in A&D n. 254)