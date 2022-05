Due innovazioni

Si viene dunque accolti da un abitacolo moderno, però tutt’altro che asettico e assai meno imperniato sulla preminenza del digitale rispetto a certa concorrenza. Senza tuttavia rinunciare a due importanti innovazioni: «La prima consiste in un dispositivo di regolazione dei sedili che suggerisce al guidatore la posizione corretta in base alla sua altezza e al rilevamento della posizione degli occhi, per poi ripristinarla automaticamente, qualora si prestasse la vettura ad altri, tramite un software di riconoscimento facciale. La seconda è rappresentata da una telecamera di retromarcia in grado di ricostruire l’area intorno all’auto, sul display, come se la carrozzeria fosse trasparente, con un risultato molto intuitivo».