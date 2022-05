Un abbinamento di curve sensuali e linee tese in un insieme costellato di tanti dettagli tecnici. È il “sensual tech”, il nuovo linguaggio formale del Design Renault di cui è portavoce l’inedito Suv Austral in arrivo nella gamma del costruttore francese nella seconda metà di quest’anno. Per scoprire meglio in che cosa consista e come sia stato interpretato nella genesi di Austral, nel marzo scorso siamo andati a Parigi per vedere la vettura in anteprima e incontrare Agneta Dahlgren, Direttore di Progetto Renault per la piattaforma del segmento C/D.