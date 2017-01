Il rischio di annoiare? Scongiurato a due livelli. Il primo, più semplice, vede moltiplicarsi i significanti visuali che conferiscono carattere alla carrozzeria: dal montante anteriore opaco alle cornici colorate, dai codolini sui passaruota al tetto a contrasto, fino agli Airbump ridisegnati che, diversamente da quanto accade sulla C4 Cactus, non rappresentano un elemento indentitario ma un plus («Io stesso non so se li sceglierei o no», scherza ancora Pietton). In filigrana, però, emerge un secondo sentore più profondo e raffinato, capace di arricchire lo stile senza sporcarne la leggibilità: i riferimenti pop.