Un motivo ispirato dal cerchio

Agli esterni potenti e muscolosi fanno da contrasto gli interni, raffinati e semplici, “caratterizzati da finezza, sensualità e razionalità”. Curati da Bolun Wang, Qin Li, Di Zhou, Shuobin Wang e Yajie Fang, con C&T affidato a Qianqian Ren e Mingpu Ruan, sono molto “cinesi” per l’introduzione di un motivo ispirato al cerchio, che nella tradizione millenaria locale esprime perfezione sublime e che in questa interpretazione hi-tech unisce serenità e funzionalità. In GAC c’è entusiasmo. «Viviamo il migliore e il peggiore momento nella storia dell’auto», osserva Fan: «Il migliore perché non abbiamo paura di provare

cose nuove, nell’ambito di una Cina che è diventata la nuova arena del design innovativo, il peggiore perché dobbiamo farlo e questo è estenuante. Senza un passato, dobbiamo spingerci nel futuro».

(Articolo completo in A&D n. 255)