JAGUAR E-PACE, INNOVAZIONE DIROMPENTE

L’andamento discendente del padiglione è tra i punti chiave della silhouette finale. «Nei Suv c’è spesso molto spazio inutilizzato sopra la testa dei passeggeri posteriori», osserva Callum, «così abbiamo colto l’opportunità per profilare il tetto in maniera più sportiva. Inoltre, la grafica dei finestrini si discosta dalla linea del tetto per accentuare la percezione di dinamismo, mentre la vettura rimane comunque piuttosto alta.

Un effetto coupé che si sposa perfettamente con il trattamento non meno dinamico della parte terminale, in cui la linea verticale del baule è retroversa e risulta sfalsata rispetto al paraurti. Una citazione, anche in questo caso, della F-Type. Callum non esita a definire la vista di coda come la parte in cui meglio si esplicita l’identità di ogni Jaguar. La E-Pace è inoltre portatrice di un nuovo stilema: «I gruppi ottici di coda si basano sulla una nuova generazione di grafica per i fanali, con la linea “a chicane” vista sulla I-Pace. Sarà adottata anche sulle future Jaguar XE, XF e XJ».