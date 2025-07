«Cancellare, cancellare, cancellare», Flavio Manzoni inizia con una citazione di Achille Castiglioni la presentazione della sua Amalfi. «Quando abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto avevo chiaro l’obiettivo: disegnare un’automobile che esprimesse massima purezza con il minor numero di dettagli possibile». Le linee della fiancata sviluppano un tema a cuneo netto, con superfici tese che catturano la luce e la rifrangono in maniera quasi liquida. I gruppi ottici posteriori, celati in tagli grafici essenziali, rimandano al linguaggio delle Ferrari classiche pur inserendosi in un vocabolario visivo ultramoderno. «Volevamo portare su strada un oggetto monolitico, quasi una scultura che fosse elegante fuori ma sportiva all’interno», spiega Manzoni. In questo contesto di stile, anche il diffusore posteriore diventa un gesto artistico: l’integrazione dell’ala mobile, capace di mutare forma in base alla dinamica di guida, è la conferma che forma e funzione possono convivere in perfetto equilibrio. Il colore di lancio, Verde Costiera, rievoca le sfumature marine della Costiera Amalfitana: «un verde ottanio brillante che esalta il dialogo tra curve e spigoli, un colore perfetto per quest’auto», conclude Manzoni.