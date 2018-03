LAMBORGHINI URUS, FORZA CREATIVA

Disegnare il Suv più veloce del pianeta. Si potrebbe riassumere in una sola frase il brief progettuale che il Centro Stile Lamborghini ha ricevuto per la Urus, sport utility dalle fattezze aggressive e dalle proporzioni sorprendenti, come si conviene a ogni creatura del Toro. «Per noi designer è stata una grande sfida, cui abbiamo risposto come sempre con grande serietà, ma anzitutto divertendoci», racconta il capo del design Lamborghini Mitja Borket non appena tolto il velo al nuovo modello a Sant’Agata Bolognese, nel dicembre scorso. «Perché quando ci si diverte e c’è passione, allora nasce davvero una grande vettura».