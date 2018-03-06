CHANGAN SUPPLEMENT | DNA CARS, BETWEEN ENGINEERING AND NATURE (CHINESE VERSION) SUPPLEMENTO IN INGLESE E CINESE – PER I TESTI IN LINGUA ITALIANA CLICCA QUI Maggiori dettagli sul supplemento Changan di Auto&Design n. 229 Galleria Immagini By Silvio jr. Suppa| 2018-03-06T08:59:18+00:00 6 March 2018|ARCHIVIO, DESIGN STORY, IN EDICOLA| Condividi questo articolo, scegli tu dove! FacebookTwitterEmail Related Posts LAMBORGHINI URUS, FORZA CREATIVA LAMBORGHINI URUS, FORZA CREATIVA 6 March 2018 MERCEDES-BENZ CLASSE A, I NUOVI TRAGUARDI DELLA PUREZZA MERCEDES-BENZ CLASSE A, I NUOVI TRAGUARDI DELLA PUREZZA 6 March 2018 BENETEAU PEUGEOT SEA DRIVE CONCEPT, FRA L’ASFALTO E IL MARE BENETEAU PEUGEOT SEA DRIVE CONCEPT, FRA L’ASFALTO E IL MARE 6 March 2018 GRANSTUDIO, ESPERIENZA DI GUIDA PURA GRANSTUDIO, ESPERIENZA DI GUIDA PURA 9 January 2018 MAZDA VISION COUPE’ CONCEPT, SEMPLICITA’ SOFISTICATA MAZDA VISION COUPE’ CONCEPT, SEMPLICITA’ SOFISTICATA 9 January 2018 LEXUS LS+, L-FINESSE IN EVOLUZIONE LEXUS LS+, L-FINESSE IN EVOLUZIONE 9 January 2018 VOLVO XC40, PERSONALITA’ INEDITA VOLVO XC40, PERSONALITA’ INEDITA 9 January 2018 CHANGAN RAETON CC, LA VITALITA’ DEL MOVIMENTO CHANGAN RAETON CC, LA VITALITA’ DEL MOVIMENTO 17 November 2017 JAGUAR E-PACE, INNOVAZIONE DIROMPENTE JAGUAR E-PACE, INNOVAZIONE DIROMPENTE 13 November 2017 FERRARI PORTOFINO, UNA FASTBACK PER I 70 ANNI FERRARI PORTOFINO, UNA FASTBACK PER I 70 ANNI 13 November 2017