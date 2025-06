Ogni sezione, compresa la breve prefazione di John Bell che si trova ad essere suo malgrado il testo più “lungo” dell’intero libro, è essa stessa un’istantanea, una pillola sviluppata nella direzione dell’essenziale e libera da qualunque pesantezza. Probabilmente, siamo di fronte a una piccola enciclopedia del “pensiero laterale” sul design, chiusa in bellezza da una bibliografia di riferimento, altrettanto sintetica, in cui l’autore elenca alcune opere da consigliare ai nuovi designer che si affacciano ora su un mondo e una professione così affascinanti. Definito “il designer più influente della sua generazione”, Chris Bangle ha forse trovato, in questo libro, la sua consacrazione definitiva come libero pensatore con la matita in mano.